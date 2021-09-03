Зеленский: Поставляемое из США вооружение - не для продажи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закупаемое или поставляемое из США в Украину вооружение необходимо для усиления обороноспособности украинской армии, а не для продажи третьим странам, сообщает Интерфакс-Украина.

"Когда я приезжаю в США и благодарю за поддержку администрацию президента Байдена, и когда мы говорим про закупку, поставки оружия из США (в Украину – ред) или же про закупку морских катеров из Европы для усиления нашего государства, обороноспособности, армии, потому что у нас сейчас идет война на востоке страны, – это говорит о том, что мой приоритет, а мы ничего не готовы просто так продавать и при мне этого не может быть, – чтобы все это оружие было необходимо именно для мощности украинской армии" , - сказал Зеленский, отвечая на вопросы студентов Стэнфордского университета (США, Калифорния).