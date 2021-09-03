Как защитить смартфон ребенка от интернет-угроз

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения - компании ESET в честь начала нового школьного сезона рассказали, как родителям обезопасить смартфоны своих детей от различных интернет-угроз, сообщает УНИАН.

"В интернете юные пользователи могут наткнуться на различные онлайн-угрозы – от кибербуллинга до изощренных мошеннических схем. В связи с этим специалисты ESET подготовили несколько полезных советов, которые помогут родителям обеспечить защиту смартфона ребенка от киберугроз", сообщили на сайте ESET.

Надежные пароли

В первую очередь, согласно сообщению, стоит позаботиться об использовании безопасных паролей для защиты данных детей, которые хранятся в различных приложениях. Ключевые фразы должны быть сложными и уникальными.

"Чтобы заинтересовать ребенка создавать пароли в соответствии с правилами кибербезопасности, предложите совместить несколько вещей, которые им нравятся, например, любимую книгу и еду – "HarryPotterAnd5DinoNuggies!"" , - советуют в компании.

Поскольку количество учетных данных для различных программ постоянно увеличивается, специалисты советуют подумать об использовании менеджера паролей. Это облегчит запоминание большого количества сложных комбинаций детям, в частности, им не придется каждый раз вручную вводить пароли для доступа к приложениям или сайтам.

Блокировка экрана устройства

Достаточно очевидным советом является блокировать телефон, но даже большинство взрослых не делают этого. Подобно паролям, блокировка экрана помогает предотвратить несанкционированный доступ случайных людей к устройствам. Именно поэтому первым шагом для безопасности смартфона ребенка после его получения должна быть установка блокировки экрана. В ином случае на устройстве без защиты любой посторонний человек сможет легко просматривать личные сообщения и распространять контент в школе в целях кибербуллинга.

Существует несколько вариантов блокировки – от паролей и шаблонных кодов до биометрических ключей. Оптимальным решением является сочетание двух различных факторов аутентификации, таких как биометрический ключ и пароль.

Программа для безопасности смартфона ребенка

Следующим шагом, по данным ESET, является защита смартфонов детей с помощью надежного решения по безопасности. Такая программа поможет защитить юных пользователей от подозрительных ссылок, которые перенаправляют на опасный сайт для заражения устройства вредоносной программой или выманивания учетных данных.

Функция "Найти устройство"

Дети более небрежно относятся к своим вещам, в том числе и мобильным устройствам, чем взрослые. Они могут легко потерять смартфоны или через невнимательность стать жертвой воров. Для предотвращения подобных случаев специалисты рекомендуют установить и включить функцию "Найти устройство". Стоит отметить, что смартфоны Android и iOS имеют собственные решения, а также некоторые производители устройств предлагают свои программы.

Родительский контроль

Отношение к родительскому контролю довольно разное – некоторые родители не видят реальной опасности в интернет-угрозах, другие наоборот слишком ограничивают любой онлайн-досуг детей. Балансом между этими двумя вариантами может стать управление временем, которое ребенок проводит за экраном смартфона.

Именно родительский контроль может быть удобным инструментом, который дает детям достаточно свободы в использовании своих смартфонов, позволяя родителям устанавливать определенные ограничения. Такая программа дает возможность настраивать лимиты времени для приложений или блокировать их полностью, фильтруя потенциально опасный и неприемлемый по возрасту контент.

Обучение основным правилам кибербезопасности

Использование различных инструментов и функций для безопасности смартфона ребенка является базовой составляющей на пути к полной защите от онлайн-угроз.

"Если вы хотите сформировать у юного пользователя правильные привычки по кибербезопасности, необходимо обсудить все предыдущие этапы защиты и объяснить их важность. Кроме того, стоит обратить внимание на потенциальные опасности в интернете, в том числе, и в социальных сетях. Таким образом, вы можете минимизировать риски того, что ваши дети станут жертвами подобных угроз" , - подытожили в ESET.

Как сообщалось, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшей блокировки.

Компания ESET - ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере ИТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.