В Украине ожидаются первые заморозки: дата
В Украине предупредили о первых заморозках. Они придут в регионы 6 сентября, сообщает РБК-Украина.
В ближайшие дни температура в большинстве областей ночью будет +2+7 тепла.
Синоптики предупредили, что 6 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3, днем +12+18 тепла; на Закарпатье и юге страны ночью +7+12, днем +16+21.
Отметим, погода в Украине на выходных будет прохладная. Сначала страну пересечет холодный атмосферный фронт, а затем его выгонит антициклон - ожидаются кратковременные дожди и похолодание.
Автор: Анастасия Рокитна