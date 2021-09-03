Сроки визита Байдена в Украину пока не определены - Зеленский

Сроки прибытия в Украину с ответным визитом главы Белого дома Джо Байдена пока не определены. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время своей поездки в Калифорнию, сообщает Новое время.

"Пригласили. Когда сможет (приедет — ред.). Человек занятой", — пояснил глава государства.

При этом он отметил, что Байден во время их переговоров в Вашингтоне заявил о своей безоговорочной поддержке Украины.

"США поддерживают Украину в энергетическом направлении, в направлении будущего членства в НАТО. Самое главное — поддерживают наш суверенитет, территориальную целостность. Я считаю, что у нас огромное количество экономических, может быть, прорывов далее, но все зависит от деталей", — добавил Зеленский.