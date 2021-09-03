Скандальное ДТП с Трухиным: ГБР получило материалы дела

Государственное бюро расследований (ГБР) в среду, 2 сентября, получило от Национальной полиции Украины материалы уголовного производства по факту ДТП с участием народного депутата Александра Трухина ("Слуга народа"), которое произошло в Киеве 23 августа, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сейчас в Бюро уже осуществляется досудебное расследование в указанном уголовном производстве. Следователи изучают доказательства и материалы, которые уже были собраны Нацполицией. Планируется проведение ряда экспертиз и процессуальных действий, направленных на установление объективных обстоятельств совершения уголовного преступления", - сообщает пресс-служба ГБР.

Бюро призывает всех свидетелей ДТП предоставить следователям имеющуюся у них информацию.

"Государственное бюро расследований уверяет, что в этом деле будет обеспечено эффективное, полное и объективное расследование, результаты которого обязательно будут обнародованы установленным законом способом", - подчеркивают в ГБР.

Как сообщалось, ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию.

31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.