В Одессе нардеп от СН поучаствовал в массовой драке
Народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук вмешался в драку в ходе протеста с застройкой территории в Одессе.
Об этом он написал в Instagram.
Вчера, в День города Одессы, нардеп поучаствовал в двух ситуациях с незаконным строительством.
"В 11 часов была остановлена стройка в Старобазарном сквере (жители вступили в переговоры с застройщиком). В 15-30 была остановлена незаконная стройка на Глушко 17", - отметил политик.
Вмешательство в конфликт Дмитрук назвал вынужденным шагом
"Вынужденный шаг, поскольку за забором находились люди, которые пришли с нами и там началась драка …. И я не мог просто стоять на месте зная, что за забором могут побить людей, которые отстаивают свои права", - утверждает нардеп.