В Одессе нардеп от СН поучаствовал в массовой драке

Народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук вмешался в драку в ходе протеста с застройкой территории в Одессе.

Об этом он написал в Instagram.

Вчера, в День города Одессы, нардеп поучаствовал в двух ситуациях с незаконным строительством.

"В 11 часов была остановлена стройка в Старобазарном сквере (жители вступили в переговоры с застройщиком). В 15-30 была остановлена незаконная стройка на Глушко 17" , - отметил политик.

Вмешательство в конфликт Дмитрук назвал вынужденным шагом