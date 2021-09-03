Керамическая плитка 2022: новые коллекции

Современная керамическая плитка 2022 очень прочная, устойчива внешним воздействиям, истиранию. Она не гнется, не подвергается деформации, не разрывается даже при воздействии значительных нагрузок, сообщает Дом мечты.

Керамическая плитка – один из самых популярных облицовочных материалов. Уровень жесткости и износостойкости зависит от толщины изделия.

Керамическая плитка 2022 – гигиеничный облицовочный материал. Микроорганизмы не могут долгое время жить на ее поверхности. Благодаря всем этим особенностям и декоративным качествам, этот облицовочный материал пользуется широким спросом. Она незаменима для отделки поверхностей гостиной, кухни, ванны, туалета, прихожей.

Новые коллекции керамической плитки 2022 легко поддаются чистке. Она гигиеничная, водостойкая, поэтому незаменима для помещений, где бывают температурные перепады.

Единственный недостаток такой облицовки – она не очень хорошо проводит тепловую энергию. Это значит, что при соответствующих условиях она будет охлаждаться. Чтобы не ощущать дискомфорт, стоя на полу из плитки, рекомендуется оборудовать систему «Теплый пол».