Экспорт украинского зерна превысил 9 млн тонн

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 3 сентября экспортировала 9,14 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 1,1 млн тонн больше, чем годом ранее, сообщает БизнесЦензор.

Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия.

Уже экспортировано 4,9 млн тонн пшеницы, 1,27 млн тонн кукурузы, 2,8 млн тонн ячменя, 25 тыс. тонн муки.

В 2020/2021МГ экспорт пшеницы составил 16,64 млн тонн, кукурузы – 23,08 млн тонн, ячменя – 4,23 млн тонн, муки – 0,13 млн тонн.

По данным Минагрополитики, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.