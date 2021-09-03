В Запорожье стартует крупный турнир по джиу-джитсу

В запорожском Дворце Спорта "Юность" пройдут масштабные соревнования TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP, в рамках которых выступят более тысячи представителей бразильского джиу-джитсу, сообщает Обозреватель.

Помимо украинских спортсменов уже зарегистрировались компетиторы из Великобритании, Израиля, Азербайджана, Беларуси и Молдовы. Призовой фонд чемпионата Украины от Лиги TMS составит 110 000 грн. Все призеры смогут побороться за денежные призы в абсолютной весовой категории.

Чемпионат пройдет в два этапа — в первый день соревнований выступят детские категории и подростки, от четырёх до 17 лет. Во второй день зрителей ждут схватки взрослых категорий и опытных мастеров джиу-джитсу, среди которых именитые коричневые и чёрные пояса. Завершающим этапом TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP станут зрелищные схватки во взрослой абсолютке.

Отметим, что впервые в Украине на TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP пройдут поединки и в детской абсолютной категории. Компетиторы будут бороться в открытом весовом дивизионе за денежные призы.

Открытие первого дня турнира состоится 4 сентября, в 10:00, по адресу: г. Запорожье, ул. Победы 66, Дворец Спорта "Юность". Вход бесплатный.