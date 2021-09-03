Модные женские пуховики: сезон осень-зима 2021-2022

Гуру моды представили в предстоящем сезоне женские пуховики, которые позволяют выглядеть элегантно и изысканно даже в холодную погоду. На модных подиумах мелькали как приталенные силуэты, напоминающие платья, так и пуховики в стиле оверсайз, дополненные объемными рукавами и необычной отделкой, сообщает Tossy.

Модные оверсайз-варианты идеально вписываются в кэужал-образы и луки стрит-стайл. Такая верхняя одежда лаконично и гармонично комбинируется со стильными и практичными элементами женского гардероба. Стильные стеганые пуховики, красивые модели с декором, с меховой отделкой, асимметричный крой, пуховик-кокон и пуховик-одеяло позволят создать гармоничный осенне-зимний аутфит.

Относительно цветовой гаммы можно отметить, что в моде будут как пуховики пастельных оттенков, так и ярких насыщенных цветов. Консервативным девушкам стилисты рекомендуют обратить внимание на пуховики в белом, бежевом, пудрово-розовом, персиковом оттенках. Любительницам ярких образов больше подойдут стильные золотистые и серебристые пуховики.

Предпочитающим более глубокие оттенки, стоит присмотреть себе пуховик в коричневом, синем, бордовом, фиолетовом и черном цветах.

Что касается длины пуховика-платья, то дизайнеры предлагают варианты выше колена и модели длиной до щиколотки. Элегантности и женственности пуховикам-платьям придают меховая отделка и пояс, которые используются в качестве декора.