Зеленскому в США подарили книгу "Легкая черепно-мозговая травма"
Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в США подарили книгу "Легкая черепно-мозговая травма", сообщает Буквы.
В частности, книгу во время встречи Зеленского с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США ему вручила член Демократической партии Марси Каптур, которая представляет 9-й округ штата Огайо в Палате представителей США.
Книга "Легкая черепно-мозговая травма" - это руководство по лечению контузий. Оно является переводом американского учебника "Легкая черепно-мозговая травма. Реабилитационный инструментарий". Книгу издали за счет Американо-украинского медицинского фонда.