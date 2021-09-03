Зеленскому в США подарили книгу "Легкая черепно-мозговая травма"

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в США подарили книгу "Легкая черепно-мозговая травма", сообщает Буквы.

В частности, книгу во время встречи Зеленского с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США ему вручила член Демократической партии Марси Каптур, которая представляет 9-й округ штата Огайо в Палате представителей США.

Демократка Марсі Каптур презентувала Володимиру Олександровичу посібник "Легка черепно-мозкова травма".



У військово-медичному посібнику американьскі лікарі діляться досвідом у лікуванні черепно-мозкової травми.



Книжку присвячено військовим, які захищають життя українців. pic.twitter.com/lQrSnSCUUY — Букви (@Bykvu) September 3, 2021

Книга "Легкая черепно-мозговая травма" - это руководство по лечению контузий. Оно является переводом американского учебника "Легкая черепно-мозговая травма. Реабилитационный инструментарий". Книгу издали за счет Американо-украинского медицинского фонда.