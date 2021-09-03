Два популярных курорта изменили правила въезда для украинцев

Популярные курорты Албания и Северная Македония меняют правила въезда в страны для иностранных туристов, в том числе и украинцев. Отдыхающим придется предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, или справку о перенесенном заболевании за последние полгода, сообщает Обозреватель.

Такое новшество в Албании начнет действовать с 6 сентября. Подробней о том, что нужно для того, чтобы попасть в Северную Македонию и Албанию – в материале.

Как украинцам попасть в Албанию

Паспорт о полной вакцинации от коронавирусной инфекции (последняя прививка должна быть сделана не позднее чем за 2 недели до планируемой даты въезда)

Или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до въезда

Или отрицательный тест на антиген COVID-19, сделанный не позднее 48 часов до въезда

Или справка о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев

Кроме того, в Албании с 1 сентября ввели комендантский час с 23:00 до 6:00. Использование защитных масок на открытом воздухе отменено, но в закрытых помещениях, общественном транспорте остается обязательным.﻿

Как украинцам попасть в Северную Македонию

Теперь у туристов на границе будут требовать сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный тест. К слову, сертификат вакцинации от COVID-19 должен содержать информацию о наличии как минимум двух доз вакцины.

Также при пересечении границы можно предоставить:

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до въезда

Справку о перенесенном заболевании не позднее чем за 45 дней со дня выздоровления

Отрицательный результат экспресс-теста на антиген, полученный за 48 часов до въезда

Стоит отметить, что эти правила не распространяются на несовершеннолетние лица.