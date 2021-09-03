Празднование Рош ха-Шана: в Украину прибыло более 20 тыс. хасидов

На празднование еврейского Нового года в Украину уже прибыли более 20 тыс. паломников-хасидов.

Как сообщили источники Андрея Павловского﻿ в Госпогранслужбе, процесс въезда осложнялся тем, что многие туристы имеют кнопочные телефоны, а для пересечения границы нужен смартфон с работающим приложением "Дія". Поэтому многих разворачивали и отправляли назад домой.

В Министерстве здравоохранения Украины добавили﻿, что местные власти Умани обеспечили возможность празднования Рош-га-Шана.

"Центр общественного здоровья Минздрава Украины уже доставил почти 20 тыс. антисептиков и 190 тыс. медицинских масок для хасидских паломников в Умань. Кроме безопасности и противоэпидемических мероприятий, город также активно проводит вакцинацию, чтобы сформировать безопасную среду. Всего в городе охвачено более 30 % населения хотя бы одной прививкой от COVID-19" , - сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Еврейский Новый год отмечается 6-8 сентября. В эти дни верующие стремятся попасть к могиле Раби Нахмана в городе Умань.