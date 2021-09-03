Молдавский лоукостер предложил перелеты из Киева в Москву

Молдавский лоукостер Flyone открыл продажу авиабилетов на рейсы между Киевом и Москвой с короткими пересадками в Кишиневе, сообщает Avianews.

Авиакомпания намерена запустить собственные регулярные рейсы Киев-Кишинев с 1 ноября с частотой четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Новый маршрут в Украину идеально стыкуется с собственными рейсами Flyone из Кишинева в московский аэропорт Внуково. Например, путь с учетом часовой пересадки в столице Молдовы занимает 3 часа 50 минут из Киева в Москву и 3 часа 40 минут из Москвы в Киев.

Расписание предусматривает вылеты из Киева в 04:00 и прилет во Внуково в 08:50. Вылеты из Москвы выполняются в 00:20 с прилетом в Украину в 03:00.

Пример бронирования авиабилетов Flyone Киев-Москва-Киев с пересадкой в Кишиневе

Flyone продает единые билеты на маршрут Киев-Москва по цене от 141 евро, на маршрут Москва-Киев — от 98 евро. Самый дешевый тариф Standard включает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х30х20см. За 20 евро с собой в салон можно взять еще небольшой чемодан с габаритами до 50х40х25 см и весом до 10 кг.

С 2015 года прямое авиасообщение между Украиной и Россией прекращено. С того момента перемещаться между странами можно было по железной дороге или автотранспортом. Железнодорожное сообщение между странами прекратилось в 2020 году.

Удобные пересадки в Минске для полетов между городами Украины и России предлагала белорусская авиакомпания «Белавиа», однако с мая ей запретили летать в страны ЕС и Украину. Это произошло после того, как в Минске вынудили сесть самолет лоукостера Ryanair и арестовали белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который находился на борту.