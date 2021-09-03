Миозит: все о заболевании и рекомендации врача

Миозит — общее название заболеваний, характеризующихся как воспалительное поражение скелетной мускулатуры различного происхождения, различной симптоматики и течения заболевания. Для миозита характерны локальные боли в области поражения, интенсивность которых увеличивается со временем, сообщает Бубновский.

Миозит — так называется поражение мышц, токсическое или в результате травмы, воспаления. Сопровождается болью и слабостью, может приводить к атрофии. Чаще всего это воспаление скелетных мышц — спины, грудной клетки, шеи.

Эта болезнь нередко оказывается следствием инфекций — ревматизма, гриппа и ангины, хронического тонзиллита. Могут спровоцировать миозит и паразиты: трихинеллы, эхинококки, цистицерки. Также она опасна осложнениями: подагра и сахарный диабет, нарушения обмена веществ. Помимо вышеупомянутых травм и перенапряжения мышц, спровоцировать миозит могут сильные судороги (при плавании). А еще эта болезнь является профессиональной, т.е. встречается у людей, долго работающих в неудобной позе (или с напряжением одних и тех же мышц) — скрипачей, машинисток, пианистов, водителей.

Что нужно делать когда продуло шею и почему такие сильные боли в мышцах? В чем отличие между миозитом и невралгией? Почему таблетки и обезболивающие не всегда эффективны при болях в спине, и почему это может только ухудшить состояние? Что такое ударно-волновая терапия и почему это считается наиболее эффективным способом лечения миозита? Ответы смотрите далее в видео.