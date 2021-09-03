Цены на сжиженный газ в сентябре продолжат расти

С сентября 2021 года на оптовом сегменте рынка сжиженного газа ожидается повышение цены – это обусловлено, в частности, ростом спроса и логистическими перебоями, сообщает Экономическая правда.

Об этом рассказали аналитики "Украинской энергетической биржи".

Основными факторами роста цен стало подорожание на импортные закупки. В частности, на морские партии сжиженного газа алжирской компании Sonatrach, которая на сентябрь повысила стоимость пропана на 3,2% и бутана - на 3,1% против цен августа до около 20 долл./т.

Основной причиной волатильных цен является сочетание ряда факторов. Так, поставки проходили с перебоями из-за задержек поставок с производства. Кроме того произошло перераспределение ограниченных объемов ресурса на фоне роста спроса тоже повлияло на ценовую ситуацию.

Также к высоким котировкам на этот период приведут плановые остановки на ремонт, которые запланированы у ряда российских производителей в сентябре.

Ухудшить ситуацию может рост цен на нефть. Котировки сорта Brent приблизятся к 75 долларов за баррель, что приведет к повышению стоимости сырья для производства сжиженного газа.

Динамика рынка свидетельствует о сохранении высокого спроса на сжиженный газ в текущем месяце, говорят аналитики. В частности, за месяц стоимость сжиженных углеводородных газов на УЭБ выросла на 10%, до 28,94 тыс. грн за тонну. Средневзвешенные цены колебались от 21,3 тыс. грн/т до 29,5 тыс. грн/т.

С начала года цены выросли на 58%. В УЭБ отмечают, что существует большая вероятность увидеть все более высокие цены на спотовом рынке в скором времени.

В ближайшие недели, объясняют аналитики, конъюнктура будет неблагоприятной, учитывая цены на углеводородное сырье и в розничном сегменте рынка.