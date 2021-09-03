Путин заявил, что за порядок в мире должна отвечать ООН
За порядком в мире должны следить ООН и ее Совет безопасности, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал на заседании Восточного экономического форума в пятницу, 3 сентября, сообщает Корреспондент.
Отвечая на вопрос, кто будет выполнять функцию "всемирного полицейского" на фоне кризиса после ухода США из Афганистана, он сказал:
"За порядок в мире должна отвечать Организация Объединенных Наций и ее Совет Безопасности, в том числе в лице пяти постоянных членов".
Он выразил надежду, что в контексте афганских событий к странам Запада
"придет осознание, что действовать с прежних позиций", которые
"заключались в том, чтобы "цивилизовывать" другие народы, привносить туда элементы современной цивилизации по образцу и подобию", это ошибочная политика.