Путин заявил, что за порядок в мире должна отвечать ООН

Путин заявил, что за порядок в мире должна отвечать ООН

За порядком в мире должны следить ООН и ее Совет безопасности, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал на заседании Восточного экономического форума в пятницу, 3 сентября, сообщает Корреспондент.

Отвечая на вопрос, кто будет выполнять функцию "всемирного полицейского" на фоне кризиса после ухода США из Афганистана, он сказал: 

"За порядок в мире должна отвечать Организация Объединенных Наций и ее Совет Безопасности, в том числе в лице пяти постоянных членов".

Он выразил надежду, что в контексте афганских событий к странам Запада "придет осознание, что действовать с прежних позиций", которые "заключались в том, чтобы "цивилизовывать" другие народы, привносить туда элементы современной цивилизации по образцу и подобию", это ошибочная политика.

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