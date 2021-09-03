Путин заявил, что за порядок в мире должна отвечать ООН

За порядком в мире должны следить ООН и ее Совет безопасности, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал на заседании Восточного экономического форума в пятницу, 3 сентября, сообщает Корреспондент.

Отвечая на вопрос, кто будет выполнять функцию "всемирного полицейского" на фоне кризиса после ухода США из Афганистана, он сказал:

"За порядок в мире должна отвечать Организация Объединенных Наций и ее Совет Безопасности, в том числе в лице пяти постоянных членов".