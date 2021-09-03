Налоговики накрыли газовое хранилище "БРСМ" в Харькове

Сотрудники ГУ ГФС в Харьковской области разоблачили компанию, которая осуществляла незаконные поставки сжиженного газа из Российской Федерации с целью дальнейшей его продажи в сети АЗС без уплаты налогов и сборов, сообщает Enkorr.

«Должностные лица компании, не имея никаких разрешительных документов, организовали схему поставок контрафактного сжиженного газа из России якобы для бытовых нужд населения, затем перерабатывали автогаз на НПЗ и в дальнейшем реализовывали через АЗС на территории Харьковской области без уплаты надлежащих акцизных платежей», — сообщает пресс-служба налоговиков.

По информации источников enkorr, силовики производили следственные действия на ГНС «Волчанск» (с. Гатище Волчанского района), которая принадлежит ООО «Катма Групп» (входит в орбиту группы «БРСМ»).

«По результатам проведенных мероприятий прекращена незаконная деятельность по изготовлению, хранению и реализации автогаза, не соответствующего требованиям ДСТУ», — говорится в сообщении.

Всего было проведено 13 обысков, в ходе которых изъято 3,3 млн л СУГ на сумму около 58 млн грн. Организаторам схемы грозит до 5 лет лишения свободы.

Как известно, Волчанская ГНС начала работу в январе-2021. Емкостной парк ГНС составляет порядка 4 000 т. По данным Консалтинговой группы «А-95», в январе-июле 2021 г. на станцию «Волчанск» поступило около 25 тыс. т СУГ.

Напомним, на днях сотрудники налоговой милиции ГФС провели ряд санкционированных обысков на автозаправочных станциях «БРСМ» в Киеве в связи с продажей некачественного топлива, которое хранится на нефтебазе компании в с. Переяславское.