СБУ заочно предъявила подозрение первому "министру госбезопасности ДНР"

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении полковнику ФСБ, который в 2014-2015 годах был первым "министром государственной безопасности ДНР", сообщает Левый берег.

43-летнему подозреваемому инкриминируют сепаратизм и участие в террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2014 года по март 2015 правонарушитель, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, занимал псевдодолжность министра государственной безопасности «ДНР». В период «управления» подозреваемым псевдоминистерством, на территории бывшего завода изоляционных материалов в г. Донецке продолжила функционировать так называемая «база МГБ», на территории которой незаконно, нарушая законы и обычаи войны, удерживали гражданских лиц и военнослужащих ВСУ" , - говорится в сообщении.

В 2014-2015 годах так называемое "МГБ ДНР" возглавлял россиянин Андрей Пинчук. Сейчас он является одним из руководителей "Союза добровольцев Донбасса", который объединяет в России участников войны против Украины.