В Минцифры рассказали об обращении криптовалют в Украине

Обращение криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки, заявил советник вице-премьер-министра Украины, министра цифровой трансформации Максим Демьянюк, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если мы говорим о рынке виртуальных активов (...), это один из самых интересных и перспективных рынков в мире (...) Если мы говорим о том, где находится Украина (к сожалению, это неофициальная информация, она появится только после того, как появится регулирование), то это около 1 млрд грн в день" , – сказал он в ходе Ukrainian Financial Forum в пятницу.

По его словам, криптовалюты без учета гособлигаций в 50 раз превышают вклады в украинские гривневые акции и ценные бумаги без учета ОВГЗ.