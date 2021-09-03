День Луганска: в "ЛНР" отменили все карантинные ограничения

"ЛНР" приостановила действие антикоронавирусных ограничений в отмечаемый в этом году 11 сентября День города Луганска, сообщает Деловая столица.

Соответствующий «указ» подписал главарь «ЛНР» Леонид Пасечник.

Бумага на один день отменяет «режим повышенной готовности».

Так называемый режим повышенной готовности был введен в марте 2020 года для недопущения распространения COVID-19. В частности, этот режим предполагает запрет массовых мероприятий, устанавливает режим работы предприятий, учреждений и так далее.

Карантинные ограничения отменяются на фоне роста заболеваемости. В конце августа в «ЛНР» заявили об увеличении количества зараженных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации.

День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.