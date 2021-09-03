BMW представила амбициозный план на 10 лет

BMW представила амбициозный план по снижению выбросов углекислого газа, а также объявила, что в течение десяти лет выпустит десять миллионов электромобилей, сообщает Autoconsulting.

Приоритетными направлениями для концерна станут сокращение эмиссии CO₂ на всём жизненном цикле автомобиля; переход к циркулярной экономике; использованию бóльшего количества вторсырья и инновационных, дружественных экологии материалов.

Частью стратегии станет премьера концепта BMW i Vision Circular, полностью пригодного к переработке и на 100 процентов состоящего из вторсырья.

Сфера интересов BMW Group в вопросах снижения выбросов парниковых газов выходит далеко за пределы «зеленой» энергетики. В первую очередь компания уделит внимание проблемам утилизации — на неё приходится до 70 процентов углеродного следа; выбросам на всём жизненном цикле автомобиля — в том числе на этапах добычи ископаемых и производства; а также вторсырью, биокомпозитам и прочим инновационным материалам.

Цели, разумеется, амбициозные: снизить выбросы CO₂ вдвое в расчете на километр пробега и на 40 процентов за весь жизненный цикл автомобиля уже к 2030 году, плюс стать углеродно-нейтральным производителем к 2050-му и как можно быстрее довести долю вторсырья до 50 процентов. В BMW подсчитали, что разница в объемах выбросов парниковых газов при использовании обычного или переработанного алюминия достигает 4–6 раз, стали — 2–5.

Этому плану соответствует и концепция Secondary First — то есть там, где это возможно, BMW в первую очередь будет применять вторсырье, в том числе переработанный пластик. Также компания рассматривает перспективы использования принципиально новых материалов. Например, совместно с мексиканским стартапом Adriano di Marti немцы совершенствуют искусственную кожу Deserttex, созданную на основе биополиуретаной матрицы с армирующий веществом из измельченных волокон кактуса.

Апофеозом экономики замкнутого цикла станет выпуск автомобиля, на 100 процентов состоящего из вторсырья и пригодного к переработке. Концепт BMW i Vision Circular дебютирует на автошоу IAA Mobility в Мюнхене и продемонстрирует, какими будут люксовые городские электромобили году эдак в 2040-м. Судя по тизеру, речь идёт о небольшом хэтчбеке формата Volkswagen ID.3.