Мендель оценила работу нового пресс-секретаря Зеленского

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оценила своего преемника Сергея Никифорова. Она считает, что ему сейчас намного проще работать в Офисе президента, чем ей.

Об этом Юлия Мендель заявила в интервью﻿.

"Сейчас система отлажена. Сергею легче, хоть он этого и не понимает. Идет качественная, хорошая работа пресс-службы президента с различными медиа. В этих условиях атаки минимизировать значительно легче. К тому же, у него функции упрощены. Я думаю, что он не несет ответственность за международные медиа, за сайт, например. Сейчас эти обязанности распределены иначе", - подчеркнула Мендель.

Также бывший пресс-секретарь ОП отметила, что к Никифорову меньше внимания и СМИ. Теперь на Банковой понимают, как работать со СМИ и коммуникации налажены, поэтому возникает меньше конфликтов.

"Сейчас Сергею проще и благодаря изменениям в команде президента (в плане коммуникации). Мне просто запрещали отвечать на запросы СМИ, давать комментарии, отвечать журналистам на телефонные звонки. Никифоров работает с руководителем, четко понимающим, что эти коммуникации должны быть налажены", - говорит Юлия Мендель.

Также Мендель подчеркнула профессионализм Никифорова и заявила, что во время работы телеведущим он стал "специалистом, умеющим работать с информацией".