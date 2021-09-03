Искривление перегородки носа: в каком случае не обойтись без операции

Многие люди, у которых искривлена носовая перегородка, уверены, что только операция сможет решить эту проблему. ЛОР врач отметила, что отдельная категория, которая часто обращается с искривлением перегородки – это те, кто занимается спортом, любительским или профессиональным, сообщает Clutch.

Так ли это на самом деле? На этот вопрос на своей странице в социальной сети ответила отоларинголог Марина Внукова.

"Искривление перегородки в той или иной степени присутствует практически у каждого. Другое дело, как это влияет на носовое дыхание в целом - нарушает или не нарушает. При нормальном носовом дыхании, отсутствии хронических заболеваний носа и околоносового аппарата, разумеется, речь об операции и не будет заходить. Искривление перегородки носа, которое нарушает функцию дыхания, обычно появляется после травмы носа, или человек уже рождается с таковым", - сообщила врач.

Иногда пациенты могут не помнить самого факта травмы, так как в детстве достаточно небольшого ушиба носа при игре в мяч или любых других подвижных играх. Если доктор в ходе обследования пациента понимает, что причиной выраженного нарушения функции носового дыхания и формирования хронических процессов является именно искривление, то приходится объяснять важность оперативного лечения. В таких случаях консервативное лечение улучшает качество жизни и самочувствие лишь на короткое время.

В настоящее время кроме классической травматичной операции с помощью грубых инструментов существуют щадящие современные методы оперативного воздействия под эндоскопическим визуальным контролем, при которых неприятные ощущения сводятся к минимуму.