Стефанчук заявил, что есть формальные обстоятельства для роспуска ВР

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что формальные обстоятельства для роспуска парламента существуют, сообщает Новое время.

"Формальные обстоятельства (распустить парламент — ред.) существовали и существуют. Но вопрос в том, оно будет осуществлено, или нет; оно выгодно или нет. Президент четко дал понять, что пока парламент, правительство, Офис президента выполняют программу президента, мы будем существовать как единая команда. Если нет… для него приоритет — идея, время которой пришло", — отметил Стефанчук.