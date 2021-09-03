В Харькове 11 сентября стартует процесс выборов мэра

Харьковская городская избирательная комиссия приняла постановление о начале процесса внеочередных выборов Харьковского городского головы с 11 сентября, сообщает Укринформ.

Соответствующий документ опубликовал Харьковский городской совет.

"Объявить с 11 сентября 2021 года начало избирательного процесса внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области, назначенных на 31 октября 2021 года" , - говорится в документе.

Напомним, 30 августа секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов подписал распоряжение об организационных мероприятиях по подготовке и проведению внеочередных выборов Харьковского городского головы, которые состоятся, по решению Верховной Рады, 31 октября. Результаты выборов должны быть установлены по 12 ноября включительно.

30 августа в Харькове по результатам переговоров на встрече представителей партий "Национальный корпус", "Правый сектор", "Европейская Солидарность", "Демократична Сокира", "Блок Светличной "Вместе!", "Акцент", "Голос" единственным кандидатом на внеочередных выборах мэра Харькова от проукраинских сил в результате тайного голосования избран 25-летний лидер Харьковской областной организации партии "Национальный корпус" Константин Немичев.

Другие участники избирательной гонки пока не объявлены.

В октябре 2020 года на местных выборах Геннадий Кернес был в третий раз избран мэром Харькова. В ночь с 16 на 17 декабря 2020 года Кернес умер в берлинской клинике "Шарите" от осложнений, связанных с коронавирусом.