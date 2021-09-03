В России остановился завод Volkswagen

Глобальный дефицит электронных компонентов, с которым столкнулись практически все крупнейшие автопроизводители, стал причиной остановки выпуска автомобилей Volkswagen и Skoda в Калужской области, сообщает Autoconsulting.

Режим простоя был введен 2 сентября и продлится до 4 сентября. Машины также не будут сходить с конвейера калужского предприятия в период с 9 по 10 сентября, с 16 по 17 сентября и с 20 по 24 сентября.

В компании уточнили, что производственный график завода в дальнейшем может быть скорректирован «в зависимости от развития событий».