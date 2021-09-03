Минздрав начал разыгрывать призы среди школ

Министерство здравоохранения Украины начало розыгрыш призов среди школ, в которых учителя и персонал вакцинированы против коронавируса, сообщает Деловая столица.

В частности отмечается, что школы, в которых привито 80% персонала, могут принять участие в конкурсе "Вакцинированы и открыты". Зарегистрировались уже 1097 школ.

По результатам розыгрыша, который состоится 3 октября, победители смогут получить: