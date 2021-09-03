Украинцы смогут получить по две пенсии: кому и когда выдадут деньги

В ближайшие два года в Украине будет запущена накопительная пенсионная система, которая даст возможность украинским пенсионерам получать две пенсии: солидарную и накопительную, сообщает УНИАН.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время участия в "Украинском финансовом форуме".

По словам Марченко, новый уровень пенсионной реформы планируется запустить в 2023-2024 годах, после чего украинцы смогут получать две пенсии – солидарную и накопительную.

"Мы на пороге пенсионной реформы. Мы присоединились к этому процессу и ищем способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах" , – сообщил Марченко.

"Речь идет о накопительном уровне, а государственный бюджет будет ключевым механизмом перераспределения" , – подчеркнул Марченко.

По словам Марченко, накопительная пенсия даст толчок для развития фондового рынка.

"Нужно накапливать и создавать блага для себя" , – отметил министр.

Кто будет первым:

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство приняло решение о том, что первыми на соцпакеты с накопительной пенсией смогут претендовать следующие группы населения:

социальные работники;

учителя;

военные.

Накопительные пенсии: что необходимо знать