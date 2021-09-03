Украинцы смогут получить по две пенсии: кому и когда выдадут деньги
В ближайшие два года в Украине будет запущена накопительная пенсионная система, которая даст возможность украинским пенсионерам получать две пенсии: солидарную и накопительную, сообщает УНИАН.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время участия в "Украинском финансовом форуме".
По словам Марченко, новый уровень пенсионной реформы планируется запустить в 2023-2024 годах, после чего украинцы смогут получать две пенсии – солидарную и накопительную.
"Мы на пороге пенсионной реформы. Мы присоединились к этому процессу и ищем способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах", – сообщил Марченко.
"Речь идет о накопительном уровне, а государственный бюджет будет ключевым механизмом перераспределения", – подчеркнул Марченко.
По словам Марченко, накопительная пенсия даст толчок для развития фондового рынка.
"Нужно накапливать и создавать блага для себя", – отметил министр.
Кто будет первым:
Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство приняло решение о том, что первыми на соцпакеты с накопительной пенсией смогут претендовать следующие группы населения:
- социальные работники;
- учителя;
- военные.
Накопительные пенсии: что необходимо знать
- Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.
- Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.
- В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.
- 3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.
- 17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.