Осадчая и Горбунов вернулись к работе: стильный выход пары

Катя Осадчая 19 августа родила третьего сына, однако засиживаться в декрете не стала. Всего через 5 дней после родов она совершила первый светский выход, а через три недели уже вернулась к работе. Вместе с мужем Юрием Горбуновым они отработали на презентации нового сезона шоу "Танцы со звездами", сообщает РБК-Украина.

Эффектными фото в стильных нарядах Катя и Юра поделились на своих страничках в Instagram.

Многодетная мама появилась на публике в эффектном образе - ведущая выбрала черное мини-платье, поверх которого надела прозрачное платье-сетку, украшенное блестками и отороченное перьями по подолу. Катя дополнила аутфит оригинальной шляпкой с перьями, напоминающей шлем, а также серебристыми босоножками на каблуках.

фото: instagram.com/kosadcha

Горбунов же поделился совместным фото с женой, на котором они оба заливисто смеются, позируя в обнимку у фотозоны.

фото: instagram.com/kosadcha

Автор: Марина Настевич