Нардеп Трухин отказался отвечать журналистам на вопросы о ДТП
"Слуга народа" Александр Трухин находится в Днепре и был замечен возле Днепропетровской областной администрации.
Об этом сообщил СтопКор.
На вопросы журналиста о скандальном ДТП Трухин отказался отвечать.
"Мы хотели расспросить о его самочувствии и обстоятельства аварии, но Трухин не хотел общаться", - написал журналист в Telegram.
Напомним, 23 августа произошло ДТП с участием нардепа от СН Александра Трухина на Бориспольской трассе под Киевом.
Как сообщалось, Трухин был за рулем Audi и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате аварии пострадали шесть человек.