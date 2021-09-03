Нардеп Трухин отказался отвечать журналистам на вопросы о ДТП

"Слуга народа" Александр Трухин находится в Днепре и был замечен возле Днепропетровской областной администрации.

Об этом сообщил СтопКор.

На вопросы журналиста о скандальном ДТП Трухин отказался отвечать.

"Мы хотели расспросить о его самочувствии и обстоятельства аварии, но Трухин не хотел общаться" , - написал журналист в Telegram.

Напомним, 23 августа произошло ДТП с участием нардепа от СН Александра Трухина на Бориспольской трассе под Киевом.

Как сообщалось, Трухин был за рулем Audi и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате аварии пострадали шесть человек.