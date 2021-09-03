Зеленский об отношениях с РФ: Будет положительный результат

Зеленский об отношениях с РФ: Будет положительный результат
Фото: president.gov.ua

Президент Украины высказался о будущем отношений с северным соседом - "с годами что-то изменится", сообщает Корреспондент.

Президент Владимир Зеленский считает, что с годами в отношениях Украины и России будет положительный результат. Об этом он сказал во время выступления в Стэнфордском университете в США.

"У нас есть общая история, есть общие победы и очень много великих людей. Но так получилось, что политика Российской Федерации другая. Другая. Направлена ​​на то, чтобы все-таки что-то забрать, а не дать", - сказал президент.

При этом он считает,  что "с годами что-то изменится", потому что "мы все равно соседи, и будет положительный результат".

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