Зеленский об отношениях с РФ: Будет положительный результат

Президент Украины высказался о будущем отношений с северным соседом - "с годами что-то изменится", сообщает Корреспондент.

Президент Владимир Зеленский считает, что с годами в отношениях Украины и России будет положительный результат. Об этом он сказал во время выступления в Стэнфордском университете в США.

"У нас есть общая история, есть общие победы и очень много великих людей. Но так получилось, что политика Российской Федерации другая. Другая. Направлена ​​на то, чтобы все-таки что-то забрать, а не дать" , - сказал президент.