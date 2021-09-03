Зеленский об отношениях с РФ: Будет положительный результат
Президент Украины высказался о будущем отношений с северным соседом - "с годами что-то изменится", сообщает Корреспондент.
Президент Владимир Зеленский считает, что с годами в отношениях Украины и России будет положительный результат. Об этом он сказал во время выступления в Стэнфордском университете в США.
"У нас есть общая история, есть общие победы и очень много великих людей. Но так получилось, что политика Российской Федерации другая. Другая. Направлена на то, чтобы все-таки что-то забрать, а не дать", - сказал президент.
При этом он считает, что
"с годами что-то изменится", потому что
"мы все равно соседи, и будет положительный результат".