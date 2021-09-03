В ЕС сообщили о побочных эффектах двух COVID-вакцин

Европейский регулятор в области лекарственных средств заявил, что рассматривает случаи мультисистемного воспалительного синдрома. Его зафиксировали после прививки вакциной от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) также изучает случаи редких тромбозов после использования препарата Johnson & Johnson's. Регулятор сообщил, что данный случай отличается от редкого побочного эффекта, выявленного ранее.

Ранее Европейский регулятор начал экспертизу вакцины от коронавируса французской компании Sanofi.

Автор: Инна Собора