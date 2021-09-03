В Киеве возле метро гулял дикий лось

В Киеве возле станции метро "Житомирская" прохожие застыли от удивления, когда недалеко от них прошел лось, сообщает РБК-Украина.

Так, мужчина заметил лося, который очень его напугал. Автор видео смешно комментировал каждое движение животного. Мужчина так перепугался, что начал делать ошибки в речи.

"Район станции метро "Житомирская" настолько очистился. Автор видео гулял неподалеку" , — говорится в заметке под видео.

В частности, рядом расположена оживленная трасса, прохожие переживают, чтобы животное не выскочило на дорогу.

Автор: Тетяна Самарук