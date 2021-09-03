В США после эвакуации из Афганистана умерла 9-месячная девочка

В Филадельфии после эвакуации из Афганистана умер 9-месячный ребенок, сообщает УНИАН.

По словам пресс-секретаря Минобороны Криса Митчелла, малышка находилась в самолете С-17. Из Афганистана он прилетел на базу в Германии, откуда отправился в Филадельфию.

Во время полета ребенок перестал реагировать. После приземления его отправили в детскую больницу города, где вскоре констатировали смерть.

Представители таможни и пограничной службы США заверили, что девочке срочно оказывали медицинскую помощь.