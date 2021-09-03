Мошенники украли с карточки клиентки Monobank более 100 тысяч

Мошенники украли с банковского счета клиентки Monobank все деньги, которые были на карточке - 117 тысяч гривен, включая кредитные средства 78 тысяч. Злоумышленники позвонили своей жертве с телефонного номера, указанного на официальном сайте финучреждения, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал муж пострадавшей.

В разделе "отзывы" о банке мужчина пожаловался на ситуацию и отметил, что просил Monobank остановить начисление процентов по кредитам и рассрочкам, пока правоохранители занимаются уголовным разбирательством, но в банке отказались это делать.

По словам пользователя с ником "svic", аферисты, звонившие с номера телефона +38 044 237 2060, который указывается в разделе контакты на сайте monobank.ua/contacts, представились "сотрудниками отдела безопасности" банка, и выманили средства с карточки: "украли 117 тыс. грн, из них 78 тыс. грн это кредитные средства, остальные набрали рассрочками на товары".

"Банк просит каждого клиента не передавать никому никаких данных (пин-код, срок действия, CVV2 код, пароли из смс). Сотрудники банка никогда не будут запрашивать реквизиты карты, просить совершить перевод на определенный номер карты/счет или оформлять рассрочки" , - говорится в ответе банка.

Автор: Владимир Костырин