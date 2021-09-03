Польша построит еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Польша в ближайшее время начнет строительство автомобильного пункта пропуска Нижанковичи - Мальховичи. С украинской стороны к нему только должны проложить дорогу, сообщает РБК-Украина.

В Facebook главы Львовской ОГА Максима Козицкого сообщается, что сегодня на польской стороне заложили строительство нового пункта пропуска и всей необходимой инфраструктуры. Проект реализует Подкарпатское воеводство.

Этот пункт пропуска будет рассчитан для автомобилей и автобусов весом до 3,5 тонн. Ожидается, что построят его за четыре года.