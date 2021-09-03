В Грузии уже три случая смерти от COVID полностью вакцинированных людей
В Министерстве здравоохранения Грузии сообщили, что в стране зарегистрировали три случая смерти полностью вакцинированных от коронавируса пациентов, сообщает РБК-Украина.
"К сожалению, у нас есть три случая смерти среди дважды привитых людей", - сказал глава Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.
Представитель Минздрава не сообщил, какой вакциной были иммунизированы умершие.
Автор: Тиберий Юрик