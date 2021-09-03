В "Нафтогазе" рассказали об опасениях при подготовке к отопительному сезону

Запасов газа в подземных хранилищах в объеме 19 млрд кубометров, которые "Нафтогаз Украины" планирует накопить перед началом зимнего периода, хватит для стабильного прохождения отопительного сезона даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах, сообщает УНИАН.

В сообщении пресс-службы компании "Нафтогаз Украины" отмечается, что по состоянию на 1 сентября в отечественных подземных хранилищах (ПХГ) накоплено более 18 млрд куб.м газа — это почти 60% от общей емкости подземных хранилищ Украины, что соответствует среднему уровню наполненности газохранилищ Европы.

При этом до начала отопительного периода госкомпания планирует дополнительно закачать в хранилища еще 1 млрд кубометров газа.

"К началу отопительного сезона "Нафтогаз" планирует накопить более 19 млрд куб. м газа в украинских ПХГ. Такого объема будет достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах" , - сказано в сообщении.

Также отмечается, что сейчас в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад" хранится 3,3 млрд кубометров газа, который принадлежит иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.