Завышали тарифы: "тепловиков" заставили провести перерасчеты

Коммунальное предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго" в январе-апреле 2021 года необоснованно завышало тарифы на услуги по централизованному отоплению. Отмечается, что ЖТКЭ завысило тариф за 1 Гкал на 170 грн, сообщает Журнал Житомира.

"На основании коллективных обращений жителей города Житомира в январе-мае 2021 года было проведено внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) в коммунальном предприятии, которое предоставляет услуги по централизованному отоплению потребителям города Житомира. В частности, внеплановым мероприятием (проверкой) государственного надзора установлено, что за период с января по апрель 2021 г. при начислении платы за услугу по централизованному отоплению потребителям города Житомира завышен тариф за 1 Гкал на 170,13 грн", - информирует Госпродпотребслужба.

По результатам проверки коммунальное предприятие обязали вернуть потребителям необоснованно начисленную плату путем осуществления перерасчетов.

По информации Госпродпотребслужбы, потребителям уже вернули излишне начисленную плату за коммунальные услуги."

Данный перерасчет отражен в квитанциях - сообщениях потребителей за июль 2021 года", - добавили в ведомстве.

В целом в течение отопительного сезона 2020-2021 житомирянам проведены перерасчеты за услугу по централизованному отоплению на сумму 40,23 млн грн.