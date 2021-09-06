Как пополнить рацион: ТОП-10 фруктов и овощей сентября для здоровья

Тыква, баклажаны, яблоки, сливы и не только наполнят рацион витаминами и клетчаткой. Как есть сентябрьские овощи и фрукты с максимальной пользой – в материале, сообщает Сегодня.

Не забывайте про ежедневную овощную тарелку, на которую вместо традиционных огурцов и помидоров самое время добавить запеченную тыкву или ломоть болгарского перца. А на перекусы вместо печенья брать яблоки или сливы. Какие сезонные фрукты и овощи наиболее актуальны и полезны в начале осени и как их правильно употреблять, рассказали наши эксперты.

Какие осенние фрукты наиболее полезны

В начале сентября прилавки рынков и магазинов ломятся не только от арбузов и дынь: стал появляться местный виноград, и все еще актуальны сливы и персики. Но если вы следите за фигурой, то на виноград как раз налегать не стоит: он очень калорийный, богат сахаром: в 100 граммах ягод винограда содержится более 70 килокалорий.

Диетолог, психолог и консультант по здоровому питанию Ксения Рэн рекомендует если и есть виноград, то утром или в обед, и не усердствовать. А в топе осенних фруктов те, которые содержат меньше сахара:

яблоки. Эти плоды – просто кладезь витаминов, а яблоки кислых зеленых сортов особенно подходят для похудения и перекусов. Чтобы желудку легче было переварить яблоки, их можно очистить от кожуры. Яблоки являются отличным источником клетчатки, а если их запечь – то еще и настоящей "копилкой" пектина;

персики и сливы – эти фрукты, богатые клетчаткой и антиоксидантами с меньшим гликемическим индексом, чем виноград, но тоже достаточно сладкие. Персики многие любят в сыром виде, а вот сливы, особенно кислых сортов, можно слегка запечь;

дыни и арбузы по-прежнему не уступают: это отличные десерты. Дыня – монопродукт, ее можно и нужно кушать отдельно от других фруктов и ягод. Арбуз, несмотря на содержание сахара, содержит много воды, а еще он богат мощным антиоксидантом ликопином, поэтому арбуз отлично подходит для поедания в сыром виде.

А еще в этих бахчевых много фолиевой кислоты, поэтому кушайте их всей семьей, вместе с детьми. В дыне, богатой кремнием, полезны также семечки. Арбузные семечки не стоит есть, также помните, что арбуз – мощное мочегонное средство.

А какие еще фрукты самые полезные для здоровья и похудения?

Самые низкокалорийные – цитрусовые, они доступны нам практически круглый год. Совсем скоро начнется сезон мандаринов и лимонов, не забывайте их кушать: в 100 г мандарина около 40 ккал, но при этом они очень сладкие на вкус. А ускорить пищеварение помогут апельсины и грейпфруты.

Также полезен для похудения киви: его волокна утоляют голод, при этом хорошо очищают кишечник от шлаков. В мякоти киви много кератина, который уничтожает подкожный̆ жир. А вот банан – очень сладкий, он поможет снять усталость, но тем, кто следит за весом, лучше его не употреблять. Кушать фрукты и ягоды полезнее два раза в сутки в первой половине дня.

А каким овощам сейчас отдать предпочтение?

Кушайте все овощи, которые моете себе позволить, но не забывайте включить в меню, если вы этого еще не сделали:

Тыкву. Это просто кладезь полезных веществ, клетчатки, пектина, каротина и других элементов. Тыкву кушайте обязательно, чтобы укрепить иммунитет: многие ее не любят, но в запеченном виде тыква "заходит" лучше; Баклажаны. Их любят за низкую калорийность и сытность одновременно, в баклажанах множество полезных витаминов группы В, железо, кальций, магний и другие важные элементы. А еще баклажаны хорошо очищают сосуды от холестерина; Кабачки. Кабачки остаются с нами еще как минимум месяц, они хороши тем, что не вызывают газообразование, улучшат пищеварение, состояние кожи и цвет лица; Болгарский сладкий перец. Для сезона простуд – это один из важных овощей, поскольку он богат витамином С и бета-каротином; Капуста – цветная и брокколи. Самое время добавлять их в супы, тушить с мясными блюдами, просто варить и чуть обжарить на оливковом масле. Эти овощи содержат мощный антиоксидант — сульфорафан.

Не сбрасывайте со счетов и нашу родную белокочанную капусту, однако помните, что она тяжела для переваривания, особенно в больших количествах.