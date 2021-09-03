В центре Турина загорелось историческое здание: есть пострадавшие

В итальянском городе Турин 3 сентября загорелось историческое пятиэтажное жилое здание. Спасатели эвакуировали людей из него, также пять человек пострадали, сообщает Обозреватель.

Здание расположено на площади Карло Феличе.

﻿ Огромный столб дыма поднимается с крыши. Источник: repubblica.it

Возгорание началось еще в 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву) на верхних этажах, а затем огонь начал распространяться и на нижние этажи. Прилегающие к месту происшествия улицы были заблокированы, что привело к затруднению движения в центре города.

Пожар возник на верхних этажах. Источник: repubblica.it

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за сварочных работ.

Из здания были эвакуированы около 100 человек. Также известно о пяти пострадавших.

Пожар охватил историческое здание. Источник: repubblica.it.

Тушение пожара осложняется тем, что крыша оборудована многослойной системой изоляции.