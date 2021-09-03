США решили выплатить по $2 тысячи каждому беженцу из Афганистана

Соединенные Штаты Америки готовятся к финансовой поддержке беженцев из Афганистана. Большинство людей покинули страну оставив все свои вещи там, сообщает РБК-Украина.

Администрация Байдена и более 200 частных агентств планируют организовать систему для переселения эвакуированных афганских беженцев, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Государственный департамент может потратить до 2275 долларов на каждого эвакуированного, поскольку организация переселения может длиться в течение нескольких месяцев. Средства будут направлены на жилье, питание и на другие необходимые для жизни вещи.

Более 50 тысяч афганцев получат освобождение от подачи заявления на получение постоянной визы. Те беженцы, что помогали военным США во время операции в Афганистане - попали в другую миграционную категорию.

Автор: Сергей Пышкин