Малюська предложил уменьшить сферу применения люстрации
Министр юстиции Украины Денис Малюська выступил за сохранение в стране механизма люстрации. При этом он предложил сузить сферу его применения, сообщает РБК-Украина.
"Нам нужно механизм люстрации сохранить. Но его сфокусировать на реально критически важных персоналиях, уменьшив сферу его применения", - сказал он.
Министр отметил, что уже разработан законопроект, который должен подкорректировать применение люстрации. Однако по этому вопросу еще нет компромисса ни в парламенте, ни среди экспертов.
Отметим, что в октябре 2019 года ЕСПЧ признал, что увольнения чиновников по закону о люстрации привели к нарушению их прав.
Автор: Дмитрий Кузнецов