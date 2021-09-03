Малюська предложил уменьшить сферу применения люстрации

Министр юстиции Украины Денис Малюська выступил за сохранение в стране механизма люстрации. При этом он предложил сузить сферу его применения, сообщает РБК-Украина.

"Нам нужно механизм люстрации сохранить. Но его сфокусировать на реально критически важных персоналиях, уменьшив сферу его применения" , - сказал он.

Министр отметил, что уже разработан законопроект, который должен подкорректировать применение люстрации. Однако по этому вопросу еще нет компромисса ни в парламенте, ни среди экспертов.

Отметим, что в октябре 2019 года ЕСПЧ признал, что увольнения чиновников по закону о люстрации привели к нарушению их прав.

Автор: Дмитрий Кузнецов