75-летний Петросян отрастил усы и помолодел

После того как 75-летний артист женился на молодой избраннице, он не перестает удивлять поклонников своим помолодевшим видом. В этот раз комик добавил себе на лицо забавный акцент, сообщает Сегодня.

Знаменитый юморист Евгений Петросян, который недавно впервые за долгое время показал совместное фото с молодой женой, неожиданно предстал с черными густыми усами. Необычный образ артиста дополнил пиджак лилового цвета и несколько измененная укладка волос.

Кадрами Петросян поделился в своем Instagram-аккаунте. Фото были сделаны в гримерке перед очередным выступлением артиста.

Готов к выходу! Взлетаю ракетой! – написал Петросян .

Евгений Петросян с усами / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Усы, по мнению поклонников, не только освежили внешний вид, но и "омолодили" Петросяна.

"Помолодели с усами! Очень хорошо"

"Красавец – мужчина"

"Вам так к лицу это цвет!"

"Усы вам идут"

"Импозантный мужчина с усами"

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в ноябре 2018 года. После развода юморист женился в пятый раз. Его избранницей стала 32-летняя помощница Татьяна Брухунова. В марте 2020 года у пары родился ребенок, который стал первым для Татьяны и вторым для 75-летнего Петросяна.