75-летний Петросян отрастил усы и помолодел
После того как 75-летний артист женился на молодой избраннице, он не перестает удивлять поклонников своим помолодевшим видом. В этот раз комик добавил себе на лицо забавный акцент, сообщает Сегодня.
Знаменитый юморист Евгений Петросян, который недавно впервые за долгое время показал совместное фото с молодой женой, неожиданно предстал с черными густыми усами. Необычный образ артиста дополнил пиджак лилового цвета и несколько измененная укладка волос.
Кадрами Петросян поделился в своем Instagram-аккаунте. Фото были сделаны в гримерке перед очередным выступлением артиста.
Готов к выходу! Взлетаю ракетой! – написал Петросян.
Усы, по мнению поклонников, не только освежили внешний вид, но и "омолодили" Петросяна.
- "Помолодели с усами! Очень хорошо"
- "Красавец – мужчина"
- "Вам так к лицу это цвет!"
- "Усы вам идут"
- "Импозантный мужчина с усами"
Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в ноябре 2018 года. После развода юморист женился в пятый раз. Его избранницей стала 32-летняя помощница Татьяна Брухунова. В марте 2020 года у пары родился ребенок, который стал первым для Татьяны и вторым для 75-летнего Петросяна.