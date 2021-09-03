Власти Киева опровергли информацию о локдауне с 15 сентября
В пятницу вечером некоторые украинские СМИ сообщили, что локдаун в Киеве могут ввести уже 15 сентября. Это значит, что уже через две недели в столице могут снова закрыть кафе, рестораны, салоны красоты и другие заведения.
Действительно ли в Киеве могут ввести жесткие карантинные ограничения и как комментируют эти слухи чиновники разбирались в РБК-Украина.
Что известно о возможном локдауне
Так, "информированный источник" издания УНН сообщает, что у Кабинета министров "есть еще полторы недели до введения" жестких карантинных ограничений.
"Будут следить за динамикой роста количества больных коронавирусом и уже от этой статистики будут решать, насколько жестким будет локдаун", - сказал собеседник агентства и добавил, что это "коснется общественного транспорта".
Кроме метрополитена и наземного транспорта ограничительные меры якобы будут касаться работы частного сектора предоставления услуг: кафе, ресторанов, салонов красоты и других заведений.
К слову, пользование метро Киева может быть ограниченным через систему "Київ Цифровий".
Возможен ли локдаун?
Интересно, что уже не впервые за последние несколько дней звучит прогноз по усилению карантинных ограничений осенью.
В частности, на днях руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил, что карантин не только в столице, но и во всей стране могут усилить уже в первой половине сентября.
"Ситуация с заболеваемостью в Украине все еще остается контролируемой, однако заболеваемость набирает обороты. Еще недавно мы говорили о спаде недельной госпитализации до уровня в +5%, сейчас мы наблюдаем увеличение темпов обновления госпитализации до +15% в неделю. При таких темпах ожидания КШЭ о введении усиленных карантинных ограничений в первой половине сентября 2021 года имеют повышенную вероятность", - подчеркнул он.
А вот главный санитарный врач Игорь Кузин ранее говорил, что Украина может приблизиться к "красной" зоне эпидемиологической опасности, а как следствие - к введению локдауна - ориентировочно лишь в ноябре.
Однако, по словам чиновника, если украинцы будут активно вакцинироваться и соблюдать карантинные нормы, которые действуют сейчас, то локдаун можно будет оттянуть на середину зимы или и вовсе не допустить.
Так будет локдаун в Киеве с 15 сентября или - нет?
Четкий ответ на этот вопрос в комментарии РБК-Украина предоставил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан, который также входит в городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Бред. До локдауна далеко. Ситуация контролируется", - сказал Рубан.
В мэрии Киева опровергли эти слухи.
«Это неправда и даже теоретически не может быть правдой, на данный момент город не рассматривает введение дополнительных карантинных ограничений», - сообщил в комментарии «Стране» депутат Киевсовета, сопредседатель фракции «Удар» Дмитрий Белоцерковец.
Он уточнил, что Киев сейчас находится в зелёной зоне и технически не может ввести жесткий карантин.
«Сам Киев как город может вводить дополнительные жесткие карантинные ограничения, только если город попадёт в оранжевую или красную зону карантина. Попадание в эти зоны регламентируется постановлением Кабмина, а не решением местных властей. В постановлении Кабмина прописаны критерии: количество больных, койко-мест и тестов и т.д. Исходя из этого в ближайшее время дополнительное ужесточения карантина в столице не планируется, пока город не попадет в оранжевую или красную зону», - заявил Белоцерковец.