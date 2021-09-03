Власти Киева опровергли информацию о локдауне с 15 сентября

В пятницу вечером некоторые украинские СМИ сообщили, что локдаун в Киеве могут ввести уже 15 сентября. Это значит, что уже через две недели в столице могут снова закрыть кафе, рестораны, салоны красоты и другие заведения.

Действительно ли в Киеве могут ввести жесткие карантинные ограничения и как комментируют эти слухи чиновники разбирались в РБК-Украина﻿.

Что известно о возможном локдауне

Так, "информированный источник" издания УНН сообщает, что у Кабинета министров "есть еще полторы недели до введения" жестких карантинных ограничений.

"Будут следить за динамикой роста количества больных коронавирусом и уже от этой статистики будут решать, насколько жестким будет локдаун", - сказал собеседник агентства и добавил, что это "коснется общественного транспорта".

Кроме метрополитена и наземного транспорта ограничительные меры якобы будут касаться работы частного сектора предоставления услуг: кафе, ресторанов, салонов красоты и других заведений.

К слову, пользование метро Киева может быть ограниченным через систему "Київ Цифровий".

Возможен ли локдаун?

Интересно, что уже не впервые за последние несколько дней звучит прогноз по усилению карантинных ограничений осенью.

В частности, на днях руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил, что карантин не только в столице, но и во всей стране могут усилить уже в первой половине сентября.

"Ситуация с заболеваемостью в Украине все еще остается контролируемой, однако заболеваемость набирает обороты. Еще недавно мы говорили о спаде недельной госпитализации до уровня в +5%, сейчас мы наблюдаем увеличение темпов обновления госпитализации до +15% в неделю. При таких темпах ожидания КШЭ о введении усиленных карантинных ограничений в первой половине сентября 2021 года имеют повышенную вероятность", - подчеркнул он.

А вот главный санитарный врач Игорь Кузин ранее говорил, что Украина может приблизиться к "красной" зоне эпидемиологической опасности, а как следствие - к введению локдауна - ориентировочно лишь в ноябре.

Однако, по словам чиновника, если украинцы будут активно вакцинироваться и соблюдать карантинные нормы, которые действуют сейчас, то локдаун можно будет оттянуть на середину зимы или и вовсе не допустить.

Так будет локдаун в Киеве с 15 сентября или - нет?

Четкий ответ на этот вопрос в комментарии РБК-Украина предоставил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан, который также входит в городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Бред. До локдауна далеко. Ситуация контролируется", - сказал Рубан.

В мэрии Киева опровергли эти слухи.

«Это неправда и даже теоретически не может быть правдой, на данный момент город не рассматривает введение дополнительных карантинных ограничений», - сообщил в комментарии «Стране»﻿ депутат Киевсовета, сопредседатель фракции «Удар» Дмитрий Белоцерковец .

Он уточнил, что Киев сейчас находится в зелёной зоне и технически не может ввести жесткий карантин.