В Кабмине предложили ввести нового участника рынка электроэнергии
Министерство энергетики вынесло на общественное обсуждение проект закона о внесении изменений в законодательство относительно развития систем накопления энергии. Обсуждение продлится 30 дней, сообщает UBR.
В частности, документ предусматривает введение нового участника рынка электрической энергии – оператора системы накопления энергии. Также законопроект устанавливает его права и обязанности.
Кроме того, проект закона касается таких вопросов:
- урегулирования лицензирования деятельности по накоплению энергии;
- установления запрета для операторов системы передачи и распределения осуществлять деятельность по накоплению энергии;
- уточнения процедуры проведения конкурсов на строительство новых генерирующих мощностей;
- установления требований для использования систем накопления производителями электроэнергии, в том числе из возобновляемых источников.
В Кабмине отметили, что накопители энергии являются одной из перспективных технологий, которая позволит повысить гибкость объединенной энергетической системы (ОЭС) страны. Такие аккумуляторы можно использовать для поддержания частоты и переноса мощности с периода профицита на время дефицита.
"Активное развитие балансирующих мощностей, в частности, систем накопления, предоставит энергосистеме необходимую гибкость и устойчивость, что является важным условием синхронизации ОЭС Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E", – подчеркнули в Минэнерго.