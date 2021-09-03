В Кабмине предложили ввести нового участника рынка электроэнергии

Министерство энергетики вынесло на общественное обсуждение проект закона о внесении изменений в законодательство относительно развития систем накопления энергии. Обсуждение продлится 30 дней, сообщает UBR.

В частности, документ предусматривает введение нового участника рынка электрической энергии – оператора системы накопления энергии. Также законопроект устанавливает его права и обязанности.

Кроме того, проект закона касается таких вопросов:

урегулирования лицензирования деятельности по накоплению энергии;

установления запрета для операторов системы передачи и распределения осуществлять деятельность по накоплению энергии;

уточнения процедуры проведения конкурсов на строительство новых генерирующих мощностей;

установления требований для использования систем накопления производителями электроэнергии, в том числе из возобновляемых источников.

В Кабмине отметили, что накопители энергии являются одной из перспективных технологий, которая позволит повысить гибкость объединенной энергетической системы (ОЭС) страны. Такие аккумуляторы можно использовать для поддержания частоты и переноса мощности с периода профицита на время дефицита.