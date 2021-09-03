Власти Афганистана обвинили Пакистан в поддержке талибов

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех обвинил Пакистан в поддержке боевиков террористического движения «Талибан», которые вторглись в афганскую провинцию Панджшер, сообщает Лента.Ру.

Ранее талибы заявили, что установили контроль над Панджшером. По словам корреспондента турецкой газеты Yeni Safak, радикалы уже начали праздновать полный захват Афганистана. Они устроили салют в честь падения фронта сопротивления.

Наступление «Талибана» в Панджшере началось в ночь со 2 на 3 сентября после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом.

В то же время представители Фронта национального сопротивления (ФНС), противостоящего талибам, опровергают заявление «Талибана» о победе в Панджшере. Они заявляют, что заставили талибов отступить.