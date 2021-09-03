Шевченко заявил, что не хотел покидать сборную Украины

Андрей Шевченко хотел продолжить тренировать сборную Украины, однако Украинская ассоциация футбола не предложила новый контракт, сообщает УНИАН.

Об этом 44-летний специалист заявил на брифинге, который он созвал вместе со своим тренерским штабом.

Шевченко отметил, что президент УАФ Андрей Павелко не хотел говорить о продлении контракта.

"После чемпионата Европы я и мой штаб приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию со сборной. По приезду в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы - разговора о пролонгации не было. 30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Я не говорил, что ухожу, я лишь объявил всем, что мой контракт закончился" , - сказал бывший наставник главной команды страны.