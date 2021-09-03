Вопросы Донбасса теперь будут обсуждаться с участием США

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Соединенные Штаты Америки будут участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма, сообщает РБК-Украина.

Украина ожидает ряд визитов, которые состоятся в ближайшие месяцы.

"Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности”, - заявила Стефанишина в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам вице-премьер-министра, сегодня Штаты понимают свою роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма, а также будут участвовать в обсуждении этих вопросов не только в нормандском формате, но и в более широких форматах.

"США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в нормандском формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты" , - отметила Стефанишина.

Автор: Сергей Пышкин